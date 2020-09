LONDON ACADEMY procédera au dépistage Covid-19 de l’ensemble de ses équipes et élèves à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021. Cette démarche inédite au Maroc pour un établissement d’enseignement sera renouvelée toutes les six semaines dès la réouverture du site de Casablanca la semaine prochaine, et l’inauguration d’un second site à Rabat la semaine suivante. Elle va permettre aux deux antennes de proposer un enseignement complet mêlant présentiel et «distance learning».

«LONDON ACADEMY répond en tous points aux attentes des parents et des élèves en matière d’enseignement numérique dans le contexte Covid-19. Cette nouvelle année scolaire sera l’occasion de déployer un mix de cours à distance et en présentiel dans le respect des gestes barrières, et en prenant toutes les mesures pour assurer la sécurité de chacun» a déclaré Samir Benmakhlouf, fondateur de LONDON ACADEMY.

Cette annonce intervient alors que LONDON ACADEMY a obtenu courant août l’homologation «École Britannique au Maroc». Cette reconnaissance officielle du gouvernement marocain et de l’ambassade britannique dans le royaume a permis à l’établissement de passer du statut d’école privée marocaine à celui d’école britannique au Maroc.

Ouvert en 2017, LONDON ACADEMY a accueilli ces trois dernières années près de 300 élèves de 22 nationalités aux niveaux maternelle, primaire et secondaire (3-18 ans). Depuis sa création, l’établissement a obtenu 8 accréditations académiques majeures et noué de nombreux accords. En 2019, LONDON ACADEMY a notamment signé un partenariat avec le Consortium du Nord des Universités du Royaume-Uni (NCUK) qui comprend les 16 Universités d’État Britanniques.

Pour rappel, LONDON ACADEMY est une smart schoolqui offre une éducation améliorée autour de l’approche STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) grâce au programme britannique accrédité par Cambridge International Schools. S’appuyant sur une démarche éducative innovante basée sur les technologies de l’information, le sport, la pensée critique, ainsi que sur l’expérience internationale de professeurs qualifiés, l’établissement permet à ses élèves d’être préparés pour les compétences du 21e siècle.

LONDON ACADEMY propose également à ses élèves de s’investir dans la vie locale à travers des actions communautaires variées et durables, ou encore de participer à des compétitions internationales, à l’instar de «Robotics» et «Speech and Debate».

«LONDON ACADEMY dispense un enseignement homologué qui propose tous les points forts de l’éducation britannique : un leadership de qualité, un corps professoral trié sur le volet, un programme d’enseignement qui mise sur les hard et soft skills, des locaux et des équipements qui garantissent le confort de tous, ainsi qu’un management qui assure aux parents un haut degré de transparence et d’information» a indiqué Kevin Donnelly, directeur de LONDON ACADEMY.