Cette initiative est le fruit d’un premier appel à manifestation d’intérêt lancé par la Maison de l’Artisan et ayant permis de retenir in fine sept (7) partenaires : Chic Intemporel, Jumia, Epicerie verte, My tindy , Tribaliste , Anou et Gold In.

Ces plateformes retenues sont des acteurs exerçant sur des marchés divers et ciblent une large gamme de produits d’artisanat. Il s’agit notamment de plateformes généralistes, de plateformes spécialisées dans les produits d’artisanat ou dans des marchés de niches et de plateformes d’artisans ou de coopératives d’artisans issues notamment du milieu rural.

Les artisans intéressés par cette initiative pourront intégrer la plateforme de leur choix et bénéficier de multiples services et avantages : outre la création gratuite de boutiques et de catalogues pour l’exposition de leurs produits, les artisans auront un support et une assistance dans le cadre de l’inclusion numérique et le lancement de leurs activités de vente en ligne ainsi que des actions de formation dans le domaine de l’appui à la commercialisation. Des actions de communication et de sensibilisation seront organisées par le Ministère, la Maison de l’Artisan et les plates-formes partenaires aux profits des artisans à travers l’ensemble des régions du Royaume et en partenariat avec les chambres d’artisanat pour permettre au maximum d’artisans d’en bénéficier.

Les artisans profiteront de campagnes de communication et de promotion qui seront lancées par la Maison de l’Artisan et les plates-formes partenaires pour inciter les clients potentiels à l’achat des

produits d’artisanat marocains via ces canaux et ces plateformes. Il est à noter que la satisfaction du client et la gestion de la qualité des produits tient une place importante dans ce dispositif et seront assurées par les plateformes partenaires.

D’autres initiatives suivront pour améliorer la commercialisation des produits des artisans et diversifier les canaux de distribution de leurs produits.

Lors de cette cérémonie, Fettah a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics pour limiter les impacts de la pandémie du coronavirus « COVID19 » sur les secteurs socio-économiques et notamment sur l’artisanat qui emploie près de 2,4 millions d’artisans, et dans l’objectif de promouvoir les produits artisanaux marocains et d’encourager les artisans marocains à adhérer à la vente en ligne et d’exploiter le potentiel offert par les plateformes de commercialisation digitale pour augmenter leurs chiffres d’affaires et leurs revenus.