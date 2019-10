{"id":160,"instanceName":"OCP 2","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/OCP.jpg","youtubeID":"JhsOEsNy5qU","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Conscient du rôle décisif des femmes rurales dans le développement agricole, le Groupe OCP célèbre la journée internationale de la femme rurale qui a lieu le 15 octobre de chaque année. Le Groupe OCP consacre à cette occasion une journée de célébration à l’occasion de la deuxième édition de « Al Moutmir Innovation Lab » qui se tient à l’Université Mohammed 6 Polytechnique à Ben Plus de 550 participants ont répondu présents parmi lesquelles des agricultrices, entrepreneuses, économistes, agronomes, artistes, financières, femmes actives dans le milieu associatif, ainsi que les représentants de plusieurs organisations internationales (FAO, Banque Mondiale, ONU) et continentales.

Pour cette deuxième édition, « Al Moutmir Open Innovation Labs » vise à créer un espace de réflexion en vue d’explorer les outils les plus innovants visant le renforcement de la résilience de la femme et de la fille rurales et leur permettant d’ancrer davantage leurs empreintes en vue de la conception d’un nouveau modèle de développement agricole inclusif, générateur de croissance durable. Parmi les thématiques traitées« La femme, le cœur battant du développement rural Marocain et Africain », « La femme rurale, gardienne des valeurs ancestrales et créatrice de valeur ajoutée. Un regard nouveau sur le patrimoine immatériel Marocain / Africain et sa valorisation » ainsi qu’une session portant sur le « regard vers le future : la femme rurale catalyseur de changement et d’innovations ».

Le Groupe OCP dispose d’un programme sur mesure à destination des agricultrices, dont le but est de renforcer les capacités des femmes actives dans le milieu rural. Baptisé « ElleMoutmir », le programme contribue à l’accompagnement des femmes actives dans le milieu rural vers une posture d’agent de changement, et de valoriser leurs activités, développant leurs capacités agricoles et entrepreneuriales, individuelles et collectives, en encourageant leurs mises en réseau pour la réalisation d’actions communes et impactantes.

A travers « Elle Moutmir », quatre autres initiatives ont été mises en place afin de répondre au mieux aux besoins de la femme rurale : Women farmersprogramqui inclue l’accompagnement agronomique de proximité des agricultrices et femmes d’agriculteurs dans les différentes provinces du pays. Le Women cooperatives programqui cible, les coopératives et autres organisations professionnelles féminines, oeuvrant dans la production et la valorisation des produits agricoles et de terroir. Le Young women programvise quant à lui, les jeunes femmes actives dans les communes rurales, ayant une fibre pour l’entreprenariat. Le Women Agri-retailers programpropose aux femmes entrepreneur dans la filière des engrais du renforcement des capacités.

Le Groupe OCP s’attache, à travers ce programme, à prendre en compte des problématiques souvent connexes et complexes en adoptant une approche partenariale qui mobilise l’ensemble des parties prenantes soucieuses du développement de la condition de la femme rurale.

« Al Moutmir Open Innovation Labs » s’inscrit dans le cadre de la dynamique d’échange initiée par le Groupe OCP avec les différents acteurs engagés dans le développement des filières agricoles. Son objectif est d’explorer des modèles innovants dans différents domaines à même de favoriser le développement d’une agriculture prospère et durable au Maroc et en Afrique. A cette occasion, 13 Trophées de Reconnaissance seront remis à des modèles de femmes issues du monde rural agricole pour honorer leurs initiatives et leurs capacités à la création de valeur.