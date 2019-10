{"id":159,"instanceName":"devoxxx","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/devoxx1.jpg","youtubeID":"UfqQkVEixuI","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Après une édition 2018 exceptionnelle au cœur de Marrakech, Devoxx Morocco se rend cette année à Agadir pour une 8ème édition qui s’annonce d’ores et déjà comme un nouveau temps fort pour l’écosystème numérique du royaume.

Au programme : plus de 2 000 participants de 50 nationalités, 200 entreprises et start-up innovantes et 200 conférences, ateliers et keynotes. Devoxx Morocco accueillera des champions internationaux du codage et de la programmation, ainsi qu’une sélection de partenaires nationaux et internationaux.

Fondé par le cabinet xHub, crée par Badr El Houari, Techpreneur et conférencier international, Devoxx Morocco se veut un rendez-vous porté par des développeurs et pour des développeurs. En 2018, la conférence a accueilli 2 000 participants et 150 experts et conférenciers de haut niveau. Preuve de son attractivité, l’événement réunit des partenaires historiques qui ont fait confiance à xHub mais également qui ont su prendre le pari d’accompagner une rencontre innovante et ambitieuse.

A cet effet, après plusieurs années de succès, cette 8ème édition de Devoxx Morocco s’inscrira dans un mouvement de renouveau : nouvelle ville et nouveau thème. L’Edition 2019 compte sur l’appui du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Verte Numérique et de partenaires territoriaux de taille : le Conseil Régional Souss Massa, et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss Massa. Le soutien de ces derniers viendra renforcer les efforts déployés dans le cadre du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 visant à promouvoir les nouveaux secteurs émergeants tout en s’adressant à une jeunesse Marocaine, créatrice des richesses nationales de demain.

Brahim HAFIDI, président du Conseil Régional Souss Massa, a déclaré : « C’est une grande opportunité pour la ville d’Agadir et la région d’accueillir un événement aussi prestigieux que Devoxx Morocco. Le numérique est l’une des clés de voûte de l’attractivité et de la compétitivité des entreprises marocaines. Nous sommes donc fiers de contribuer à promouvoir le rôle des nouvelles technologies dans l’essor de notre région et du Maroc. »

« Nous sommes heureux qu’un événement comme Devoxx Morocco prenne pied à Agadir, dans une région qui possède un réel potentiel dans le domaine du digital avec de nombreuses réalisations à l’instar de la cité d’innovation récemment inaugurée et du Technopark Souss Massa qui ouvrira ses portes au courant de l’année 2020 », a ajouté Karim ACHENGLI, président de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services Souss Massa.

« Je suis fier de tous les efforts fournis par xHub et nos partenaires en vue de faire de Devoxx Morocco un rendez-vous incontournable au Maroc. Il ne s’agit pas seulement d’une conférence sur les nouvelles technologies, mais bien d’un carrefour qui réunit les passionnés et les curieux, en permettant à des personnes évoluant dans des secteurs différents de se retrouver autour de thématiques passionnantes et porteuses de réelles potentialités pour la jeunesse au Maroc », a indiqué de son côté Badr El Houari, le seul Marocain Champion du Monde Java depuis 2016.

Comme lors des éditions précédentes, Devoxx Morocco mettra en avant le rôle des développeurs et les enjeux de la révolution numérique, à travers des rencontres autour de sujets variés : Cloud, Big Data, DevOps, Mobile, IoT, AI et Blockchain, dans le cadre des enjeux de la robotique, de l’entrepreneuriat, de l’innovation ou encore de la créativité́.

Pour rappel, le Maroc est le seul pays en Afrique et au Moyen-Orient à accueillir la conférence Devoxx, la plus grande conférence dédiée aux développeurs dans le monde.