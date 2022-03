À la suite d’un premier test concluant sur l’Axe El Jadida Tanger, Chari annonce l’extension progressive de son activité à l’ensemble du territoire Marocain. Chari a lancé son premier entrepôt à Casablanca en janvier 2020 puis a ouvert un deuxième entrepôt à Tanger au cours du quatrième trimestre 2021.

Ces deux entrepôts régionaux ont permis à l’équipe de Chari de couvrir plus de quinze mille épiceries sur l’ensemble de l’axe atlantique nord.

Chari annonce aujourd’hui l’ouverture simultanée de sept nouveaux entrepôts dans les villes de Marrakech, Agadir, Khouribga, Meknes, Oujda, Errachidia et Laayoune.

Pour rappel, Chari est une application de e-Commerce qui permet aux épiceries de proximité de s’approvisionner de l’ensemble des produits revendus dans leur point de vente et de se faire livrer gratuitement en moins de 24h.

Plus de cinq milles épiceries utilisent les services de Chari tous les mois avec une fréquence moyenne de commande hebdomadaire. En plus d’une croissance organique mensuelle de près de 15% lui permettant d’atteindre un chiffre d’affaire annuel de 500 millions de dirhams en 2022, Chari a aussi fait l’acquistion du carnet de crédit virtuel Karny.ma utilisé par plus de cinquante milles points de vente au Maroc.

Parallèlement à ces ouvertures de nouveaux entrepôts, Chari a inauguré aujourd’hui son nouveau siège de Casablanca qui accueille un service client d’une centaine de positions de télévendeurs. Chari devient ainsi un acteur national du e commerce B2B et offre de nombreux services à ses partenaires producteurs de marques de grande consommation tels que:

– Une visibilité accrue de leurs produits sur l’application Chari

– Des données détaillées sur la vente de leur produits sur le canal traditionnel

– Des outils marketing permettant de diffuser des messages précis aux épiciers

En seulement deux ans, Chari a su s’imposer dans le paysage de la distribution de produits de grande consommation au Maroc. Nous sommes fiers du chemin parcouru alors que nous n’en sommes qu’à nos débuts’ annonce Ismael Belkhayat, Co fondateur et PDG de Chari.

Yassine Dallihi est nommé Country Manager Morocco de Chari. Cet expert en distribution a fait ses armes chez Procter & Gamble (4ans) et chez l’Oreal (5ans) avant de rejoindre l’équipe de la startup Marocaine. Monsieur Khalid Debbarh est quant à lui nommer directeur des achats en charge des relations avec les fournisseurs. Monsieur Debbarh est l’ancien directeur commercial de Mars Maroc et l’ancien directeur général de Fater Maroc.