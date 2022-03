Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a procédé lundi soir à l’inauguration du « Pavillon du Maroc » installé au niveau de l’Exposition Mondiale de l’Eau à Diamniadio, près de Dakar. Aménagé au Centre d’exposition du Centre International de Conférences Abdou Diouf (Cicad), à Diamniadio, une ville située à 30 km de Dakar, le Pavillon marocain, d’une superficie de 325 m2, a été inauguré par le ministre en présence du président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, du Haut Commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Hamed Diané Séméga, lauréat de la 7ème édition du Grand Prix mondial Hassan II de l’Eau, et du lauréat du précédent Grand Prix, ainsi que de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, des membres du Comité Permanent du Grand Prix Hassan II et d’autres personnalités.

Il comprend une salle d’expositions (Sides Events) et un espace de Partenaires qui sont liés aux thématiques de l’Eau (Agriculture, OCP, Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau, ONEE et Maroc Vert….).

Le pavillon, qui a été visité par le Chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall, est une vitrine de présentation des réalisations et des projets et perspectives du Royaume en la matière.

Ce pavillon rassemble à partir du ce mardi des experts et des acteurs internationaux dans le cadre d’une série de conférences et d’événements, indique le ministère de l’Équipement et de l’Eau dans un communiqué parvenu à la MAP, ajoutant que ceci constitue « une opportunité pour mettre en lumière l’expérience marocaine en matière de gestion des ressources en eau, de débattre et de partager les bonnes pratiques ».

Dans de son allocution, Baraka a souligné que le 9-ème forum, qui a pour thème principal : « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement », se veut un forum mobilisateur et catalyseur d’actions, engageant les différentes parties prenantes directement ou indirectement concernées par les questions de l’eau et de l’assainissement, dans le cadre d’une approche intégrée, concertée et inclusive, souligne le communiqué. Il a rappelé que le Forum Mondial de l’Eau est aussi un rendez-vous important pour le Royaume du Maroc, qui organise lors de la session plénière d’ouverture de chaque édition, une cérémonie spéciale pour la remise du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau, ajoute la même source.

A cette occasion, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, accompagné de la délégation marocaine et en présence d’éminentes personnalités internationales, a offert une réception dans le « Pavillon du Maroc » en l’honneur du lauréat de la 7ème édition du Grand prix Mondial Hassan II de l’Eau.

Dans ce contexte, Baraka a relevé que l’action et la vision du lauréat de la nouvelle édition de cette prestigieuse récompense, s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la thématique retenue pour ce prix, selon le communiqué.

Il a réitéré ses félicitations au Lauréat du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau dans sa 7ème Edition, en l’occurrence l’Organisation de la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Loic Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau, a, pour sa part, rappelé l’excellente expérience du Maroc dans bons nombres de domaines de l’eau et a cité comme exemple la création des sociétés de service de l’eau et de l’électricité en tant que moyens de déconcentration et de décentralisation de la gestion de l’eau et de la solidarité entre milieux urbain et rural, tout en invitant à tirer des leçons de l’expérience du Maroc, précise le communiqué.

Il a, par ailleurs, souligné les efforts louables déployés par l’OMVS dans la gestion intégrée des ressources en eau du bassin qui regroupe quatre pays et ce, pour la satisfaction des demandes en eau de leurs populations respectives dans le cadre d’une concertation.

Pour sa part, le Haut-Commissaire de l’OMVS a déclaré l’engagement de l’ensemble des membres de l’organisation à investir la valeur du Prix dans la concrétisation d’actions à retombées bénéfiques pour les quatre pays membres de l’Organisation.

A rappeler que Nizar Baraka, conduit une importante délégation marocaine de haut niveau pour participer aux travaux de cette 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau, ouverte hier lundi à Dakar Arena, à Diamniadio, située à 30 km de Dakar par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall.

Comme à l’accoutumée, la cérémonie d’ouverture du 9ème Forum Mondial de l’Eau a été marquée par la remise par Baraka du Trophée de la 7ème édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau à son lauréat, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve du Sénégal (OMVS).

Le Forum Mondial de l’Eau, organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau et le pays hôte, sera l’occasion pour Nizar Baraka de s’entretenir avec ses homologues de nombreux pays et examiner les voies et moyens de promouvoir la coopération dans leurs secteurs d’intérêt commun.

Lundi, le ministre marocain a pris part à la réunion «Segment des Ministres», organisée dans le cadre du programme de ce forum.

Ce rendez-vous planétaire rassemble toutes les parties prenantes de la communauté internationale pour une mobilisation globale sur les problématiques liées à l’eau afin de relever les défis mondiaux visant une meilleure préservation des ressources hydriques.