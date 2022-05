L’acteur global de l’outsourcing, Intelcia, a présenté, jeudi soir à Casablanca, son ouvrage mémoriel « Alea Jacta Est by Intelcia » qui retrace l’ascension historique du Groupe depuis sa création à l’aube des années 2000.

Révélé par les deux co-fondateurs de Intelcia, son président directeur général, Karim Bernoussi et son directeur général, Youssef El Aoufir, cet ouvrage de 309 pages dévoile les secrets et coulisses de la réussite de l’entreprise avec le témoignage des collaborateurs ayant pris part à cette aventure entrepreneuriale.

Sous l’œil attentif d’un groupe de jeunes entrepreneurs nationaux et internationaux réunis dans les locaux de l’accélérateur de startups HSEVEN, le tandem a mis en avant les fondamentaux que requiert l’initiative entrepreneuriale et partagé son expérience et ses épreuves, parfois même les plus intimes. Lors de cette session d’échange conviviale et spontanée, Bernoussi et El Aoufir ont insisté sur l’importance de la transmission, de l’écoute et de la communication, pour renforcer la confiance des jeunes entrepreneurs qui traversent le plus souvent des périodes de doutes qui altèrent leur engagement.

Selon eux, les patrons devraient développer cette disposition d’esprit du partage et du retour d’expériences, qu’elles soient réussies ou manquées, pour permettre à la communauté des entrepreneurs et aux générations à venir de bâtir un écosystème d’affaires résilient.

Le binôme a également mis en avant la nécessité de promouvoir davantage les valeurs humaines dans la culture de l’entreprise comme facteur clé de succès pour parvenir à un modèle de management viable et pertinent à même de contribuer à l’essor des structures naissantes.

Les critères de confiance et de transparence entre les collaborateurs d’une même entité sont aussi, pour les auteurs de cette success story marocaine déjà vingtenaire, des déterminants essentiels à la réussite de tout projet entrepreneurial et garants de sa cohésion.

Le beau-livre « Alea Jacta Est by Intelcia » (locution latine désignant « les dés sont jetés ») revient sur la genèse du Groupe, son développement, ses moments forts, ainsi que le cheminement des orientations stratégiques ayant marqué son histoire documentée en images et attestée par les témoignages de ses acteurs.