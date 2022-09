La Banque Populaire a présenté, ce mercredi 7 septembre 2022, sa nouvelle offre bancaire : SWIPE Innovant, gratuit et 100% en ligne, le produit s’adresse à la population des 12-17 ans. La Banque réinvente ainsi la notion d’argent de poche à travers une application et une carte bancaire dédiées.

L’offre SWIPE permet aux jeunes âgés de 12 à 17 ans de faire un premier pas vers leur autonomie financière en toute sécurité, à travers une panoplie de services bancaires et para-bancaires spécialement étudiés.

L’application SWIPE permet de retirer de l’argent des GAB sans carte, de payer les factures et les recharges téléphoniques, d’effectuer des achats auprès des marchands via QR code ainsi que d’envoyer de l’argent vers un m-wallet ou un compte bancaire. Elle donne également la possibilité de demander de l’argent à ses parents, de consulter son solde et de suivre ses transactions en temps réel.

Avec la carte SWIPE et ses 4 designs personnalisables, les jeunes peuvent payer leurs achats en magasin ainsi qu’en ligne sur des sites d’e-commerce nationaux et internationaux.

Les parents, clients de la Banque Populaire, bénéficient également, à travers l’application mobile Pocket Bank, d’un ensemble de prestations qui leur permettent de garder la maîtrise du budget de leurs enfants :

– envoi d’argent sur le compte Swipe de leurs enfants ;

– consultation de l’historique des opérations en temps réel ;

– désactivation et réactivation instantanées du compte et de la carte SWIPE ;

– personnalisation des options de paiement et des plafonds de la carte SWIPE.

Cette nouvelle offre, la première du genre au Maroc, revêt une importance stratégique pour la Banque, qui consolide ainsi son positionnement en tant que banque universelle au service de tous les segments de clientèle.

Lors de la cérémonie de lancement, Fahed Mekouar, Directeur Exécutif en charge du marché des particuliers, des professionnels et de la TPE, a déclaré : « Le lancement de Swipe, produit 100% Banque Populaire, s’inscrit dans le cadre de nos actions visant l’inclusion financière. Grâce à l’innovation, qui figure au cœur de l’ADN de notre Groupe, les 12-17 ans gagnent aujourd’hui en indépendance et en liberté. Avec Swipe, la Banque Populaire réaffirme sa vocation de Banque de tous les Marocains. »