La Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs œuvre depuis août 2011 à honorer les grands champions marocains et leur permettre de vivre dans le respect et la dignité. Sa création est intervenue dans le cadre de la nouvelle Stratégie Nationale du Sport, dont les grandes lignes ont été tracées en octobre 2008 dans la Lettre Royale adressée par le Souverain à l’occasion des Assises du Sport National tenues à Skhirat. Depuis, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs a mené à bien ses missions en honorant pas moins de 860 membres, issus de 29 disciplines sportives, pour leurs services rendus à la nation, en leur apportant son soutien lorsqu’ils sont en situation de précarité sociale et financière, et en les accompagnant à la fin de leur carrière. “La Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs a sauvé des vies et rétabli la dignité d’un grand nombre de champions marocains. Nous avons ainsi toujours servi nos champions en contribuant à améliorer leur vie quotidienne et celle de leur famille.

L’ensemble des champions sportifs adhérents et les membres de notre conseil d’administration remercient aujourd’hui Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa Haute Sollicitude et Lui dédient un Livre d’Or avec tous leurs vœux de santé et de déférence”, a déclaré M. Moncef Belkhayat, président de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs. Pour ce faire, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs bénéficie depuis 2011 d’un budget versé chaque année par la Marocaine des Jeux et des Sports, équivalent à 1 % de son chiffre d’affaires annuel plafonné à 10 millions de DH. En huit ans, ce budget s’est élevé à près de 57 millions de DH, dont 80 % a directement profité aux membres à travers les aides et prises en charges octroyées en leur faveur dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’hébergement ou encore de la formation.

Tous les membres et leurs familles assurés pour leurs soins de santé La santé des membres et de leurs familles est un axe clé des actions de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs. Depuis mars 2012 et la signature du contrat d’assurance maladie avec la compagnie Saham Assurances, tous les membres, ainsi que leurs conjoints et enfants, sont assurés pour leurs soins de santé. Au total, 2 680 bénéficiaires sont concernés, parmi lesquelles 860 champions membres, 717 conjoints et 1 103 enfants. Grâce à cette couverture, chacun bénéficie d’un remboursement de ses soins allant de 80 % à 90 % des frais avancés. Un soutien à la scolarité pour près de 160 personnes Convaincue que l’éducation est une priorité, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs apporte à ses membres une aide dans le règlement des frais de scolarité de leurs enfants, et parfois d’eux-mêmes quand ils désirent poursuivent des études à la fin de leur carrière. La Fondation prend à ce jour en charge 158 aides à la scolarité, dont 121 concernent les études élémentaires et 37 les études supérieures.

Des aides au logement et des bons alimentaires pour 85 membres La Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs contribuent aux frais de logement de 75 membres et aident une dizaine de personnes dans le besoin en subvenant à leurs frais alimentaires. Ces champions bénéficient dans ce cadre de bons d’achats mensuels auprès d’une enseigne d’hypermarché. Le financement de 26 formations diplômantes En partenariat avec la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme et l’Institut Royal de Formation des Cadres, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs a pris en charge 26 formations diplômantes dispensées à 13 membres. Grâce à cette aide, ils ont pu suivre deux sessions du Brevet d’aptitude à l’entraînement sportif (BAES 1 et BAES 2).

Une assistance aux funérailles et au pèlerinage Interlocuteur quotidien de ses membres, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs intervient à chaque étape de la vie de leurs familles. Elle accompagne et prend en charge une moyenne annuelle de 10 à 15 décès, concernant soit des proches, soit les champions eux-mêmes. La Fondation bénéficie par ailleurs depuis 2014 de la Très Haute Sollicitude Royale qui lui permet d’envoyer chaque année une délégation officielle de 20 membres pour accomplir le pèlerinage à la Mecque.

Des actions pour célébrer les champions et valoriser le patrimoine national Outre ses actions concrètes destinées à prendre en charge ses membres et leurs familles, sur décision de sa commission sociale et de son conseil d’administration, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs s’investit également pour rendre hommage à ses membres.

Chaque année, la Fondation organise, en collaboration avec les associations TIBU Maroc pour le Basketball et Sport et Amitié pour le Football, des matchs de gala et des cérémonies en l’honneur de ses champions. Une importante cérémonie est aussi organisée chaque année, pendant le mois sacré de Ramadan, afin de rassembler l’ensemble des membres à l’occasion du Ftour des champions.

Pour valoriser l’histoire et le patrimoine sportif du Maroc, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs publie plusieurs ouvrages de qualité.

Deux livres retraçant l’histoire du sport marocain ont déjà été édités : L’anthologie du sport marocain – La saga des maîtres et Les 100 matchs de légendes du football marocain. Un livre éducatif de vulgarisation de loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports a aussi été publié, en collaboration avec le docteur et chercheur Moncef El Yazghi