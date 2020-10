L’Afrique du Sud a officiellement ouvert ses frontières, jeudi, permettant la reprise des vols internationaux après plus de six mois de fermeture à cause du coronavirus.



Plusieurs compagnies aériennes internationales ont opéré ainsi leurs premiers vols vers ce pays d’Afrique australe, en desservant principalement les aéroport de Johannesburg et du Cap (sud-ouest).



Lufthansa a été la première compagnie aérienne européenne à reprendre ses activités dans le pays, avec un vol au départ de Francfort qui a atterri à l’aéroport de Johannesburg.



Des avions sont également arrivés en provenance de pays africains comme le Kenya, la Zambie et le Zimbabwe.



La fermeture des frontières sud-africaines depuis fin mars dernier pour freiner la propagation de la pandémie a profondément affecté l’industrie du tourisme. Plus de 400.000 emplois ont été perdus dans le secteur depuis le début du confinement, selon les professionnels.



Le secteur a subi également des pertes de revenus quotidiennes de l’ordre de 750 millions de rands (1 dollar US = environ 17 rands), ont-ils signalé.