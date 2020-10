Les sanctions imposées au Mali par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) seront totalement levées dès que certains détails de la Charte de la transition seront clarifiés dans ce pays.



Dès que le Mali se soumettra aux exigences de la CEDEAO, “les sanctions seront totalement levées”, a annoncé jeudi le représentant spécial de l’organisation communautaire pour ce pays ouest-africain, Hamidou Boly.



Selon Boly dont les propos ont été relayés par la télévision publique malienne ORTM, de grands pas ont été faits dans la satisfaction des exigences de la CEDEAO, notamment la nomination d’un président de transition et d’un Premier ministre civils.



“Il reste quelques petits détails au niveau de la Charte de transition qui concernent notamment les attributs du Premier ministre et du vice-président qui doivent être bien clarifiés pour que cela ne pose pas d’ambiguïtés dans le futur”, a expliqué Boly.



“Tous ces détails doivent être clarifiés et je crois que cela va être fait très bientôt. C’est une question de jours”, a-t-il assuré.



Suite au soulèvement militaire du 18 août dernier, la CEDEAO avait décidé notamment la suspension de la participation de Bamako aux organes décisionnels internes de la CEDEAO, ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Mali et la suspension des flux financiers de tous les Etats membres de la Communauté vers ce pays.