La Commission européenne a annoncé mercredi la prolongation de la durée d’intervention du fonds fiduciaire « Bêkou » de l’UE en faveur de la République centrafricaine jusqu’à fin 2020.

Cinq ans après sa création, ce fonds fiduciaire a déjà vu ses ressources presque quadrupler (passant de 64 millions à 243 millions d’euros) et il a permis de lancer 17 programmes, qui ont déjà abouti à des résultats « concrets » pour la moitié de la population de la République centrafricaine, s’est félicitée la Commission dans un communiqué.

Dans le domaine de la santé, qui représente le principal secteur d’intervention du fonds (mobilisant 42% de ses ressources), les actions financées ont permis de restaurer des services de santé pour plus de 30% de la population centrafricaine, a précisé la même source.

Par ailleurs, plus de 56.000 personnes ont bénéficié d’actions appuyant directement la prévention des conflits et la consolidation de la paix à fin 2018.

S’agissant du développement rural, le fonds a permis de relancer des campagnes de vaccination animale et de renforcer les moyens de subsistance des communautés agropastorales.

« Au vu de ses résultats concrets, nous prolongeons la durée d’existence du fonds fiduciaire Bêkou de 18 mois. À ce jour, plus de 2,5 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population de la République centrafricaine, ont déjà pu bénéficier de ce fonds fiduciaire, le tout premier de l’UE. Celui-ci a amélioré la vie d’un grand nombre de personnes, en intervenant dans des domaines tels que la santé, le développement rural, la réconciliation et le redressement économique », a souligné Neven Mimica, commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, cité dans le communiqué.

Le fonds fiduciaire « Bêkou » en faveur de la République centrafricaine a été créé en juillet 2014 pour faire face à la crise politique et sécuritaire qui a frappé le pays en 2013.