Le Cluster Aéronautique du Maroc « Aerospace Moroccan Cluster » (AMC) et le groupement industriel flamand « Flemish Aerospace Group » (FLAG) ont convenu de développer des projets de recherche collaboratifs et échanger des informations entre les deux organisations pour la promotion de l’industrie aérospatiale.

Cette entente, annoncée à l’occasion de la participation marocaine au 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget en banlieue parisienne (17-23 juin), a pour but de faciliter le dialogue entre les entreprises et institutions représentées par les deux parties et de favoriser d’éventuels partenariats et opportunités d’affaires.

L’aboutissement de ce partenariat de même que la convention y afférente ont été pilotés par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, qui conduit une forte délégation marocaine d’officiels et de professionnels à cette grand-messe internationale des professionnels de l’aéronautique et du spatial.

La délégation marocaine, représentée également au niveau officiel par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, multiplie depuis, l’ouverture du salon lundi, les rencontres pour présenter aux acteurs mondiaux de l’aéronautique l’expertise du Maroc dans le secteur et les atouts qu’il présente.

La présente édition du plus que centenaire Salon aéronautique du Bourget, dont les quatre premiers jours sont dédiés aux professionnels, accueille comme de coutume tout le gratin du secteur dans le monde.

A rappeler que le secteur aéronautique marocain compte aujourd’hui près de 140 entreprises et emploie directement près de 16.700 personnes qualifiées. En 2018, les exportations du secteur s’élevaient à 13,9 milliards de dirhams soit 5,6% du total des exportations du Royaume. Le secteur enregistre également la plus forte croissance à l’export de l’industrie manufacturière avec un taux de 13,8%.