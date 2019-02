L’Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar Hilale, et la délégation qui l’accompagne ont été reçus par le Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, au Palais Présidentiel à Bangui.

A cette occasion, Hilale, en sa qualité de Président de la Configuration République Centrafricaine (RCA) de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations-Unies, a transmis au Président de la République les félicitations des membres de la Configuration pour son leadership à la tête du pays et ses efforts, notamment en matière de consolidation de la paix. L’ambassadeur l’a également félicité pour la signature, le 6 février dernier, de l’Accord de Khartoum, et lui a réitéré son engagement à poursuivre le plaidoyer en faveur de son pays, notamment en termes de soutien financier à la RCA, et de mobilisation de la communauté internationale autour des besoins du pays.

Par ailleurs, l’Ambassadeur Hilale a remis au Président de la République Centrafricaine une invitation pour le segment humanitaire de l’ECOSOC, un des trois organes principaux des Nations-Unies, qui se tiendra à Genève en juin prochain. Avec cette invitation, M. Hilale a mis à profit sa double casquette de Président de la Configuration RCA de la Commission de Consolidation de la Paix et de Président du segment humanitaire de l’ECOSOC, afin d’assurer la présence de la RCA au plus haut niveau.

La participation du Président de la République centrafricaine permettra de sensibiliser davantage la communauté internationale sur la situation en RCA, et contribuera à la mobilisation des ressources financières additionnelles et de l’aide humanitaire, à une période clé pour la RCA, engagée dans un nouveau processus politique, qui va permettre d’entamer une nouvelle page de l’histoire du pays.

Le Président de la République centrafricaine a remercié Hilale pour l’invitation, et l’a chargé de transmettre au Roi Mohammed VI ses remerciements les plus chaleureux pour l’engagement des Forces Armées Royales ainsi que pour l’appui multiforme que le Royaume du Maroc a toujours apporté à la République Centrafricaine. Il a également réitéré ses condoléances pour le sacrifice des casques bleus marocains qui ont donné leur vie pour le retour à la paix et à la sécurité en RCA.

Durant sa visite en RCA, du 13 au 15 février 2019, l’Ambassadeur Hilale est accompagné d’une délégation de Haut niveau composée des Sous-Secrétaires généraux de l’ONU en charge de l’Afrique et de la Consolidation de la Paix, respectivement Bintou Keita et Oscar-Fernandez Taranco, et de représentants du Conseil de sécurité et de la Commission de Consolidation de la Paix, notamment l’Italie, la Corée du Sud, la France, la Chine, et la Russie.

