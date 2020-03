Certaines sources malveillantes ont manipulé une séquence vidéo concernant la désinfection du personnel et des équipements des Forces Royales Air, destinée à un usage interne, sans aucun son, a-t-on appris de source militaire.

Ces sources malveillantes ont procédé à un mixage, ajoutant un son à la scène vidéo et l’ont diffusée et faite circuler sur WhatsApp, ajoute la même source.