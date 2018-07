Infomediaire Maroc – Le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret portant création du prix de la résistance et de la libération. Présenté par le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, le projet de décret vise à créer le prix de la résistance et de la libération pour mettre en place un cadre juridique adéquat à la mission du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération visant à préserver et à servir la mémoire historique de la résistance.

Ce texte a également pour objectif de promouvoir les valeurs de sacrifice et de dévouement et de consacrer l’esprit de patriotisme, à travers l’organisation de concours scientifiques et de recherches, de concours nationaux d’écriture d’histoires sur le mouvement national et la résistance, et des initiatives pour le lancement des compagnes et des compétitions pour obtenir des objets muséaux relatifs au parcours du mouvement national.

Rédaction Infomediaire.