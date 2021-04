Le cataclysme provoqué par la pandémie du nouveau coronavirus a eu, comme attendu, des effets importants sur les résultats annuels des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. Néanmoins, l’onde de choc n’est pas le même et certaines ont pu tout de même tirer leur épingle du jeu.

D’après les indicateurs financiers publiés, 48 des entreprises affichent des résultats en baisse par rapport à 2019. A l’inverse, 19 sociétés ont enregistré des résultats en progression comparativement à 2019, selon les calculs de la BMCE Capital Research (BKR).

“Pâtissant des effets de la crise sanitaire sur le volet opérationnel ainsi que par l’impact des cotisations souscrites volontairement au Fonds Covid-19 notamment pour les financières, la capacité bénéficiaire globale se détériore de -35,5% à 17,4 milliards de dirhams (MMDH)”, précise BKR, dans ce sens, notant qu’hors impact de ces contributions, soit près de 4,2 MMDH, le RNPG global ressortirait en baisse moins forte de 20% à 21,6 MMDH.

Les meilleures performances :

Du côté des gagnants, Label Vie a fait état d’un résultat net part du groupe de 330 millions de dirhams (MDH), en hausse de 5,9% par rapport à 2019, porté notamment par des bonnes performances commerciales, en particulier durant le premier semestre. Le chiffre d’affaires a dépassé ainsi la barre des 11 milliards de dirhams (MMDH). Cette hausse a concerné l’ensemble des segments d’activité du groupe, à savoir les supermarchés Carrefour Market (+12%), les hypermarchés Carrefour (+13%) et l’hyper cash Atacadao (+1%).

La Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) a significativement amélioré son résultat net de 36,4% à 96 MDH. Le résultat d’exploitation de l’opérateur au titre de l’année écoulée s’est établi à près de 150 MDH, correspondant à une marge opérationnelle de 16,3%. “Il s’agit de son plus haut niveau depuis l’IPO de l’opérateur. Cette performance est attribuée à un effet prix positif suite à l’appréciation des cours de l’Ethylène”, fait remarquer Attijari Global Research (AGR) dans une note dédiée à l’analyse des résultats de la SNEP.

Managem a, quant à elle, réalisé un résultat net part du groupe de 225 MDH, contre un déficit de 427 MDH lors de l’exercice précédent et un chiffre d’affaires de 4,726 MMDH, en hausse de 4%, grâce à la bonne performance provenant des volumes de vente des métaux de base ainsi que de la hausse des cours des métaux précieux (+25%). Pour sa filiale, SMI, le résultat net a enregistré une hausse de 6,6% à 97 MDH. Cependant, “les performances financières de la SMI en 2020 sont loin de refléter le contexte minier favorable”, d’après AGR.

Le duo pharmaceutique Promopharm et Sothema dont les résultats nets ont bondi respectivement de 15,6% à 60,2 MDH et de 4,54% à 230 MDH. Nexans Maroc a, pour sa part, amélioré son résultat net consolidé de 22 MDH à 47 MDH, Microdata de 8,9% à 64,1 MDH et AtlantaSanad de 26,8% à 472 MDH.