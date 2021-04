– Football : La Fédération royale marocaine de football (FRMF) tiendra, le 21 avril, son Assemblée Générale Ordinaire (AGO).

– Football : Le Maroc présentera sa candidature pour organiser la finale de la Ligue des champions de la CAF au complexe sportif Mohammed V de Casablanca et la finale de la Coupe de la CAF au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

– Football féminin : L’équipe de l’AS FAR représentera le Maroc lors de la 1ère édition de la Ligue des Champions d’Afrique , prévue en novembre prochain dans le Royaume, en sa qualité de champion du Maroc.

– Football : L’Italie s’est imposée (2-0) mercredi sur la pelouse de la Lituanie , lanterne rouge du groupe C, pour le compte de la 3ème journée des qualifications du Mondial-2022 de football.

– Football : L’équipe de France a inscrit sa deuxième victoire d’affilée en qualifications pour le Mondial-2022 , en s’imposant mercredi face à la Bosnie (1-0).

– Basketball : La superstar de la NBA LeBron James, déjà actionnaire minoritaire, a augmenté sa participation dans le club de football anglais du Liverpool FC , champion en titre de Premier League, a annoncé mercredi le groupe américain Fenway Sports (FSG), propriétaire du club.

– Football : L’UEFA a annulé mercredi la jauge de 30% de spectateurs dans les stades décidée en octobre dernier , laissant aux autorités locales le libre choix de décider d’éventuelles limites, notamment en vue de l’Euro de football (11 juin-11 juillet).

– Football : La sélection marocaine de football s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0) face à son homologue du Burundi , mardi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2022), confortant ainsi sa place de leader de cette poule avec 14 unités, engrangés en 4 victoires et 2 nuls, devançant la Mauritanie (9 pts).

– Football américain : Désormais, chaque équipe du championnat disputera 17 matches lors de la prochaine saison régulière , au lieu 16 jusqu’ici, a annoncé mardi la ligue nord-américaine (NFL), qui espère voir des stades remplis malgré la pandémie coronavirus.