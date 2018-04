Infomédiaire Maroc – Le chiffre d’affaires de la Société des Autoroutes du Maroc (ADM) s’est élevé à 3 ,6 milliards de dirhams (MMDH) TTC, en évolution de +10% par rapport à 2016.

L‘EBITDA a affiché un solde de 1,9 MMDH est en amélioration de +4% vs 2016 alors que le résultat net est passé d’un déficit de 3,9 MMDH en 2016 à un bénéfice de 45 millions de dirhams à fin 2017.

A noter que l’année 2017 a vu la réalisation de plusieurs projets d’investissements qui se sont élevés à 600 millions de dirhams.

Ces investissements concernent principalement le développement et la modernisation des infrastructures et le développement du télépéage. Et pour 2018, les investissements prévus par ADM s’élèvent à plus de 3,4 MMDH.

