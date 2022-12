Le Groupe Al Omrane a enregistré un chiffre d’affaires (CA) de plus de 2,62 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de l’année, en hausse de 9,2% par rapport à la même période de 2021.

Au titre du troisième trimestre 2022, le CA s’est établi à 925 millions de dirhams (MDH), en amélioration de 26% par rapport au T3-2021, annonce le Groupe dans un communiqué financier.

« Durant le troisième trimestre, le Groupe Al Omrane a poursuivi ses efforts dans une conjoncture économique particulière marquée par la poursuite des tensions inflationnistes engendrée par le contexte géopolitique en Europe », souligne le Groupe dans un communiqué. En coordination avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et avec l’appui des autres partenaires centraux et territoriaux, le Groupe a pu maintenir un rythme d’avancement satisfaisant sur l’ensemble de ses programmes, affirme la même source, notant, à ce titre, que le trimestre a été marqué par une dynamique commerciale positive, avec notamment l’organisation de l’opération estivale annuelle « Saïf Al Omrane » qui a été l’occasion de présenter l’ensemble des produits du Groupe au niveau national, tant pour l’Habitat que pour les activités économiques, auprès des clients-citoyens notamment ceux résidents à l’étranger.

Par ailleurs, et face au contexte de renchérissement des matériaux de construction et des difficultés d’approvisionnement, le Groupe indique avoir multiplié les efforts pour assurer l’exécution de ses projets, aussi bien en termes de mises à niveau urbaines qu’en termes de production nouvelle. Ainsi, à fin septembre 2022, les projets de mise à niveau urbaine ont concerné 41.578 unités de mises en chantier et 47.472 unités achevées. La production nouvelle du Groupe quant à elle a porté sur la mise en chantier de 4.585 unités et l’achèvement de 6.092 unités.

En poursuivant la réalisation de ses projets de production d’habitat et développement urbain, le Groupe Al Omrane, tout en mettant en place les moyens financiers nécessaires, a pu réduire, selon la même source, son endettement, qui s’est établi à 4,9 MMDH à fin septembre 2022, en baisse de 2% par rapport à la même période en 2021.