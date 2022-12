Le Produit net bancaire (PNB) consolidé de CFG Bank ressort à 356 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2022, en hausse de 34% comparativement à la même période un an auparavant.

Cette progression est principalement tirée par la hausse des crédits et la bonne tenue de la banque d’affaires et des activités de salles des marchés, explique CFG Bank dans un communiqué sur ses indicateurs financiers. Et d’ajouter que l’année 2022 a été favorablement impactée par l’effet de la consolidation de REIM Partners, gestionnaire de Aradei Capital.

S’agissant de l’encours de crédits, il s’est établi à près de 7,48 milliards de dirhams (MMDH) au 30 septembre 2022 et a enregistré une croissance de 20% par rapport à fin septembre 2021, soit une production nette de près de 1,3 MMDH.

Les dépôts de la clientèle ont crû de 7% en 12 mois, soit une collecte nette de 650 MDH, pour s’établir à fin septembre 2022 à plus de 9,76 MMDH, fait savoir la même source, notant, par ailleurs, la forte croissance des dépôts à vue qui progressent de 37% sur la période.

Pour ce qui est des Perspectives, la banque envisage, sauf choc macro-économique externe, un 4ème trimestre 2022 dans la continuité des neuf premiers mois de l’année, ce qui permettrait à CFG Bank de réaliser une nouvelle année de forte croissance de son PNB.