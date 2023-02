Afin de profiter de l’excellent état des relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Espagne et de stimuler le commerce et les investissements bilatéraux des niveaux sans précédent, il est convenu de parapher le Protocole Financier existant en doublant les ressources disponibles pour atteindre un total de 800 millions d’euros. Les instruments financiers remboursables et non remboursables seront utilisés pour soutenir des projets d’intérêt prioritaire à développer par le gouvernement du Maroc, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de l’eau et de l’assainissement, des équipements d’éducation et de santé et des secteurs productifs. Ils ont souligné l’importance d’une coopération dans les projets menés en vue d’une décarbonisation de l’économie, qui offrent un grand potentiel pour les investisseurs : projets dans les énergies renouvelables, stratégie d’efficacité énergétique. Les deux Parties se sont également accordées sur le besoin de développer davantage la connectivité (infrastructures etc.) et faciliter la mobilité entre les deux pays. Dans ce sens, elles se félicitent de la signature des MOU dans le domaine des infrastructures et du transport visant à renforcer la coopération sectorielle. Le Maroc et l’Espagne se félicitent du Forum d’Affaires organisé en marge de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Les deux Parties se félicitent également du travail mené par le Conseil Economique Maroc-Espagne (CEMAES), pilier important dans le rapprochement des hommes et les femmes d’affaires des deux pays ainsi que dans le renforcement des relations économiques bilatérales, en favorisant une meilleure synergie entre les opérateurs économiques.

36.Les deux parties ont ainsi manifesté leur satisfaction pour leur excellente collaboration dans le domaine portuaire ainsi que pour les efforts mutuels entrepris dans le domaine des infrastructures de transports visant à améliorer la connectivité entre les deux pays, et se félicitent de la signature du Mémorandum d’Entente dans le domaine des infrastructures, entre le Ministère des Transports, des Mobilités et des Programmes Urbains du Royaume d’Espagne et le Ministère de l’Equipement et de l’Eau du Royaume du Maroc.

37. Les deux Parties se sont félicitées de leur excellente collaboration dans le domaine de l’eau et ont réaffirmé leur intérêt à la renforcer davantage, notamment en matière de dessalement, de gestion intégrée des ressources en eau et de réutilisation des eaux usées, et se sont réjouis de la signature des trois Accords de coopération, ci-après :