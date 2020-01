La 6ème édition du Forum International du Risk-Management (FIRM) aura lieu les 27 et 28 Février 2020 à Casablanca. Organisé par Interworld en partenariat avec l’Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise (AMRAEM), cet évènement se focalisera sur les nouvelles tendances du Risk-management et les nouvelles approches pour tirer parti de certaines possibilités de se développer et de gérer le risque plus efficacement. Des intervenants de renom viendront partager leur expertise et savoir-faire afin de mettre en avant l’importance du Risk-Management dans le processus de pilotage des entreprises et de souligner les bonnes pratiques et les solutions techniques et technologiques à mettre en place progressivement pour évaluer, analyser, gérer et maîtriser les risques.