Une équipe de jeunes Marocains, la team UFO de Play Academy, participe à la compétition internationale de robotique First Lego League (FLL) pour jeunes de 9 à 16 ans. Ils seront amenés à accomplir des missions avec un robot de leur fabrication et à réfléchir à un projet alliant science, physique et plusieurs autres disciplines. Le thème de cette année, « Into Orbit » (En Orbite) le fait de réfléchir à un concept permettant d’améliorer la vie des astronautes lors de leurs voyages spatiaux. Aujourd’hui, cette équipe de collégiens désire partager avec le grand public son projet innovant.

Le projet repose sur une question : “Comment nettoyer l’orbite terrestre des débris spatiaux ?” U problème auquel nous ne pensons pas assez souvent, voire jamais. Les débris spatiaux sont la cause de la plupart des catastrophes liées au domaine aérospatial. UFO, nous a donné des chiffres. Plus de 30.000 débris de plus de 10 cm en orbite !

Il existe certaines solutions, mais la plupart sont soit trop chères, soit ne font que repousser le problème. La solution de UFO est simple, efficace et innovante. Il s’agit en fait d’un micro satellite, qui par des moyens magnétiques et en utilisant l’énergie cinétique, « dé-orbitera » les débris qui iront de désintégrer dans l’atmosphère terrestre. Contrairement à d’autres concepts existants, il sera en mesure de faire subir le même sort à une vingtaine d’autres débris avant de, finalement, se désorbiter à son tour. D’après les estimations de l’équipe, ce projet coûterait 60% moins cher que les autres solutions similaires.

Ces jeunes lycéens ont besoin de soutien. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons qu’ils pourront représenter le Maroc à l’international.

IM