Les équipes marocaines ont brillamment représenté leur pays lors au Championnat International de Robotique FIRST® LEGO® League Open European Championship (OEC) 2024, qui s’est tenu en Norvège avec la participation de 50 équipes représentant une quarantaine de pays.

L’équipe « 3andi Blasti » de Mohammedia a fait sensation en remportant le 3ème prix du Projet d’Innovation. Leur projet, un kit de robotique conçu pour aider les réfugiés à apprendre la robotique en combinant l’art et la technologie, a impressionné le jury.

L’équipe AVATAR de Casablanca a également fait forte impression en se classant dans le Top 5 en Design du Robot. Leur robot, développé grâce à un processus de design d’ingénierie rigoureux, a été salué pour sa stratégie, son utilisation efficace de capteurs, moteurs et code en Python.

L’Association LOOP For Science & Technology, représentant officiel des compétitions FIRST LEGO League au Maroc, exprime sa profonde gratitude envers l’Ambassade du Maroc en Norvège et Islande pour leur soutien inestimable. Leur appui a permis aux équipes marocaines de participer à cet événement international et de faire rayonner le Maroc sur la scène mondiale.

L’association LOOP félicite chaleureusement les équipes pour leurs accomplissements exceptionnels et leur souhaite un avenir encore plus prometteur. L’encouragement et le soutien aux jeunes talents marocains restent essentiels pour qu’ils puissent continuer à réaliser leurs ambitions et à contribuer au progrès scientifique et technologique du pays.