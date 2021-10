Dans un contexte de reprise du transport aérien au plan global, cette transformation organisationnelle est nécessaire pour porter le développement de la Compagnie et la remettre sur une trajectoire de croissance. Elle répond à de nombreux défis internes et externes dans un environnement en perpétuelle mutation, à la fois incertain et porteur d’opportunités.

La concurrence exacerbée en sortie de crise, ainsi que l’évolution des attentes et des habitudes des voyageurs exigent ainsi une réorientation marquée vers la mise en place d’organisations « customer centric », fondées sur l’optimisation de l’expérience client, la digitalisation avancée et les notions de durabilité et d’écoresponsabilité.

Outre les pôles opérationnels, Royal Air Maroc se restructure autour de trois pôles complémentaires, chargés d’opérer dans une étroite synergie. Cet organigramme permettra de créer un environnement propice à la transformation, à l’innovation et au partage. Il améliore les mécanismes susceptibles d’accélérer la prise de décision et de favoriser le travail transverse. Il permet enfin d’optimiser le potentiel de développement lié à l’adhésion de Royal Air Maroc à l’alliance oneworld.

Pôle Commercial. Plus agressif, celui-ci est désormais doté de Business Unit dédiées par marché, selon les spécificités des régions desservies pour mieux répondre aux exigences des différentes clientèles de la compagnie : Direction Europe, Direction Amériques, Direction Afrique et Direction Maroc, Asie et Moyen Orient.

Le Cargo sera renforcé suite aux performances de cette activité durant la conjoncture difficile de la Covid 19 qui a démontré son importance stratégique à travers ses missions d’acheminement des vaccins et du matériel médical aussi bien à destination du Maroc que pour d’autres pays.

C’est au cours d’une réunion interne, organisée le 25 octobre sous un format à la fois présentiel et digital, que Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, a présenté à l’ensemble des collaborateurs, la nouvelle organisation de la Compagnie.

A travers la Direction Réseau & Revenue Management, la transformation du commercial vise également une meilleure efficience du réseau et de la force de vente au service d’une croissance durable.

Le pôle est soutenu par des fonctions supports : Direction Alliances & Partenariats, Département Support & Pilotage Commercial, Département Communication & Trade Marketing.

Pôle Expérience Client. Sa mission est renouvelée, visant à mieux connaître le client et l’expérience de son voyage, afin de la maîtriser de bout en bout et toujours mieux le servir. Ce pôle est structuré en deux Directions : Expérience Client et Proximité Client.

Pôle Transformation. Il sera le garant de l’agilité et de l’amélioration continue des process, chargé d’accompagner de façon permanente l’adaptation de la Compagnie aux fortes mutations des tendances et comportements de consommation et à la prédominance des nouvelles technologies. Ce pôle s’organise en quatre Directions : Stratégie & Innovation, Digital & IT, Marketing, e-Commerce, soutenu par un département RSE & Développement durable.

Les pôles opérationnels restent constitués du Pôle Exploitation, organisé autour des Directions Opération aériennes, Technique, Qualité Sécurité & Sûreté, Formation & Ressources humaines ; et du Pôle Support regroupant les Directions Financière, du Contrôle de Gestion & Participations, des Achats & Affaires générales et du Capital Humain.

Soucieuse d’évoluer dans le domaine de la parité, la réforme de l’organisation de Royal Air Maroc renforce par ailleurs la présence des femmes dans le haut management de la compagnie. Royal Air Maroc compte désormais sept directrices dont une directrice de Pôle.

A ce titre Royal Air Maroc a récemment confirmé sa participation au programme « 25by2025 » initiée par la IATA en matière de féminisation des équipes au sein des grandes compagnies internationales.

la stratégie de l’entreprise sur l’expérience client, maitrisée de bout en bout mais également repensé l’expérience du collaborateur pour un capital humain mieux préparé et intégré à son environnement », indique Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air

« Royal Air Maroc se réinvente et nous sommes plus que jamais mobilisés, dans cette période de relance, à faire face aux défis majeurs qui attendent la compagnie dans les prochaines années. A cet effet, nous avons entièrement recentré Maroc. Et de conclure : « n ous nous donnons ainsi les moyens de servir dans un objectif d’excellence des clientèles diverses de plus en plus exigeantes, mais aussi de continuer à faire préférer Royal Air Maroc par les nombreux touristes et visiteurs attirés par notre destination Maroc ».

Toutes les équipes opérationnelles, commerciales, administratives sont ainsi en ordre de bataille pour mener à bien la mission de Royal Air Maroc et projeter le pavillon aérien national vers l’avenir, dans les meilleurs standards d’organisation et de qualité de service.