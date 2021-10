Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, a été reçu en audience, mardi à Kigali, par Paul Kagame, Président de la République du Rwanda.

Lors de cette audience, le président Kagame a fait part de son grand estime et de son amitié pour le Roi Mohammed VI, exprimant sa forte admiration pour les nombreuses réalisations accomplies par le Maroc devenu, sous le leadership du Souverain, un modèle de référence en Afrique dans divers domaines.

Le chef de l’Etat a également exprimé la détermination du Rwanda de renforcer davantage la coopération multisectorielle liant Rabat et Kigali.

Le président rwandais et Bourita ont, par ailleurs, échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêts communs, où le chef de l’Etat a loué les efforts reconnus déployés par le Maroc pour devenir un pôle de paix et de stabilité en Afrique.

Bourita effectue une visite au Rwanda à l’occasion de la 2è Réunion ministérielle Union africaine (UA) – Union européenne (UE) préparatoire du prochain Sommet UA-UE prévu en février à Bruxelles, en marge de laquelle il a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs ministres africains et européens des Affaires étrangères.