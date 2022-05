Royal Air Maroc a obtenu, récemment, la certification Cargo iQ en conformité avec les normes Cargo iQ de gestion de la qualité de l’industrie du transport de fret aérien. Avec cette distinction, la Compagnie Nationale rejoint de grands transporteurs aériens du monde, des acteurs majeurs de la chaîne logistique (dont des transitaires) et fournisseurs de solutions informatiques prééminents au niveau mondial. Royal Air Maroc devient ainsi la première compagnie africaine à décrocher cette prestigieuse certification.

Fondé en 1997 par des compagnies aériennes et des transitaires majeurs au sein de l’IATA (Association internationale du transport aérien), le groupe d’intérêt Cargo iQ a pour mission la création et l’implémentation des standards de qualité pour l’industrie du fret et de la chaîne logistique à l’échelle mondiale. Le groupe compte aujourd’hui plus de 60 membres issus de l’ensemble de la chaîne logistique dont des compagnies aériennes, des transitaires, des agents de manutention au sol, des fournisseurs de solutions informatiques, des services d’acheminement routier et, plus récemment, des transitaires de PME.

En plus de cette certification prestigieuse, qui témoigne des progrès tangibles réalisés par la Compagnie Nationale en matière de fret aérien, Royal Air Maroc a également décroché deux étoiles additionnelles dans les catégories « Responsabilité sociale de l’entreprise » et « Esprit d’innovation » dans le cadre de cette certification.

Valable pour une durée de 3 ans à l’issue d’un audit rigoureux conduit par l’organisme de certification SGS, cette certification renouvelable fait suite à l’adhésion de Royal Air Maroc à la communauté Cargo iQ en 2019. Cet audit vise la vérification de la conformité des opérations des membres sur la base d’un plan directeur opérationnel (MOP) qui est essentiellement axé sur la normalisation des processus et l’amélioration de la transparence via l’interfaçage des échanges de données relatives aux envois entre les parties prenantes pour une planification précise et un suivi proactif.