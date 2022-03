Royal Air Maroc a inauguré, ce dimanche, le premier vol direct de sa ligne régulière reliant Casablanca et Tel-Aviv. Pour célébrer cet événement, une délégation marocaine constituée d’opérateurs économiques et de personnalités du monde de la culture, a emprunté ce vol vers la métropole israélienne dans le cadre d’un voyage inaugural afin de participer à une série de rencontres économiques et culturelles avec leurs homoloques israéliens.

Le lancement effectif de nouvelle route se fera à raison de quatre fréquences par semaine dans un premier temps, pour passer rapidement à cinq vols par semaine. Les vols sont programmés au départ de Casablanca mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à 06h15 (heure locale). Les vols au départ de Tel Aviv sont programmés lundi, mercredi, jeudi et vendredi avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc).

Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël.