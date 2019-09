Le contrat-programme entre Royal Air Maroc et l’Etat serait en cours de finalisation. Ce nouvel ‘‘accord’’ préconiserait notamment de doubler la flotte du transporteur et le renforcement des destinations (pour passer de 103 à 120 destinations), des bases touristiques, des bases domestiques et des alliances.

Objectif : ‘‘ériger la RAM en transporteur global au rythme de croissance supérieur pour mieux servir les intérêts du tourisme national’’, selon une source proche du dossier. A suivre !