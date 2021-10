La compagnie internationale Royal Carribbean Cruise lancera « Ultime World Tour », la croisière la plus longue et complète du monde en 2023 dans son navire « Serenade of the Seas ».

Ce dernier prendra la mer à Miami le 10 décembre 2023 pour un retour prévu le 10 septembre 2024. L’itinéraire inclut des visites sur les sept continents, à travers 150 destinations (dont Casablanca), dans 65 pays différents, précise Royal Carribbean Cruise dans un communiqué. Les passagers y passeront 274 nuits, soit 9 mois.

Tout voyageur devra débourser 61 000 dollars pour une cabine intérieure, 65 000 dollars pour une cabine avec vue sur mer, 79 000 dollars pour une cabine avec balcon et 112 000 dollars pour un séjour dans une suite junior. Les réservations ont ouvert mercredi pour les membres du programme de fidélité de Royal Caribbean, niveau diamant ou plus, et ouvriront le 27 octobre pour tous les autres passagers, a précisé Royal Carribbean.

A noter que la compagnie donne aussi la possibilité aux passagers de réserver une partie du parcours.