Infomédiaire Maroc – Dans un communiqué, le cabinet de consulting VERO Communications a annoncé qu’il s’est joint à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans sa campagne pour l’organisation du Mondial 2026.

“VERO travaillera avec la FRMF et le comité de candidature Maroc 2026 à l’affinement de la vision d’un accueillant, passionné et authentique tournoi dans un des pays les plus dynamiques pays d’Afrique”, indique le cabinet, avant d’ajouter qu’il “sera en chef de file en ce qui concerne les médias internationaux, les médias sociaux et qu’il travaillera étroitement avec les candidats sur la stratégie globale de la campagne”.

Pour rappel, basé à Londres, ce cabinet de consulting est derrière plusieurs campagnes de candidature à succès dans le domaine du sport, rapporte Telquel. Parmi celles-ci, la candidature de Paris à l’organisation des JO 2024, celle de Rio pour les JO 2016 ainsi que la candidature de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA.

Rédaction Infomédiaire