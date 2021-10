Poursuivant son engagement en faveur de l’éducation de proximité, Holcim Maroc mène, chaque année une opération « Rentrée scolaire 2021 » dans le cadre de son programme RSE « N’BNIOUW L’7AYAT ».

Plus de 100 écoles et 14 000 enfants et adolescents ont, ainsi, bénéficié des actions initiées par LafargeHolcim Maroc dans le cadre de cette opération « Rentrée scolaire 2021 » avec notamment la distribution de cartables et de fournitures scolaires, l’équipement d’écoles en matériels informatiques et le soutien au transport scolaire. Avec une nouveauté cette année : l’accompagnement à la création et l’équipement de plusieurs classes de pré-scolaire autour de ses sites qui permettent d’améliorer l’intégration des enfants dans le système scolaire, et également de libérer les mamans pour qu’elles puissent suivre des cours d’alphabétisation ou des formations leur permettant de créer une activité génératrice de revenus.

Considérée par LafargeHolcim Maroc comme axe prioritaire de son programme RSE « N’BNIOUW L’7AYAT », l’éducation est un pilier historique de l’engagement de l’entreprise auprès des communautés et des populations riveraines de ses sites. Dans ce cadre, la société mène régulièrement des actions responsables et durables dont le but est de favoriser l’éducation des jeunes générations, enfants de ses riverains, avec une attention particulière à toutes les actions permettant d’éviter l’abandon scolaire.

Cet engagement se décline par des actions concrètes qui consistent à :

• Accompagner l’évolution des lieux d’apprentissage, en coordination avec les directeurs d’école et les autorités avec une priorité pour les sanitaires et les lieux de vie (cantines, protection des enfants…),

• Faciliter l’accès aux établissements scolaires aux élèves les plus démunis : participation aux moyens de transport pour les élèves éloignés, distribution de cartables, de fournitures scolaires et de matériel scolaire et informatique pour les écoles riveraines.

• Organiser le soutien scolaire pour les classes de transition (préparation du brevet et du baccalauréat).

• Parrainer des élèves méritants de milieux défavorisés pour l’accès aux grandes écoles d’ingénieurs en partenariat avec Academia.

Rappelons que « N’BNIOUW L’7AYAT » est le programme de Responsabilité Sociale et Sociétale de LafargeHolcim Maroc pour créer de la valeur partagée. Il est structuré autour de 4 axes majeurs :