La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé avoir octroyé son label RSE (responsabilité sociétale des entreprises) à la société royale d’encouragement du cheval (SOREC) et l’a renouvelé à Taqa Morocco, Tragem et EMS Chronopost International Maroc et ce, à la suite de la réunion, mardi dernier, du Comité d’Attribution de ce Label.

Pour rappel, ce Label est décerné à la suite d’une évaluation des comportements et des pratiques des entreprises sur les neufs domaines d’actions constituant la charte de responsabilité sociétale de la CGEM, en conformité avec les objectifs universels RSE. Il s’agit des droits de l’Homme, des relations et conditions de travail, de l’environnement, de la prévention de la corruption, de la saine concurrence, de la gouvernance de l’entreprise, des intérêts des clients et des consommateurs, des questions relatives aux fournisseurs et aux sous-traitants et de l’engagement envers la communauté.

Le Label RSE de la CGEM aide ainsi les entreprises bénéficiaires à formaliser leurs engagements, à mesurer leur progrès et à faire connaître leurs performances. Il leur permet également d’améliorer leur compétitivité et leur accès aux marchés, de fédérer leurs équipes, de renforcer leur cohésion et leur efficience et de dialoguer en confiance avec les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les partenaires financiers et la collectivité en général.