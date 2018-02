Infomédiaire Maroc – Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) organisent conjointement, le 6 février prochain, une visite d’information aux installations de production d’eau potable à partir du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah.

Cette visite comporte le Barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah (SMBA), la Tour de prise d’eau, la station de traitement des eaux du Bouregreg et le Laboratoire Central de contrôle de la qualité des eaux.

L’objectif de cette visite est de permettre aux journalistes de s’enquérir sur place des étapes de production, de traitement et de contrôle de la qualité des eaux produites par l’ONEE et de disposer des éclaircissements et éléments de compréhension à travers des entretiens avec des responsables du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’ONEE.

Rédaction Infomédiaire