Infomediaire Maroc – Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement rwandais ont paraphé, mercredi à Kigali, un accord de prêt de 115 millions d’euros visant à appuyer le plus grand programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement du pays.

Signé par la directrice pays de la BAD, Martha Phiri, et le ministre rwandais de la Finance et de la planification économique, Uzziel Ndagijimana, cet accord de financement s’assigne pour objectif d’accélérer la mise en œuvre du programme national du Rwanda d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, dont le coût global s’élève à plus de 261 millions d’euros.

« Le financement couvrira des villes stratégiques et répondra aux défis de l’eau et de l’assainissement dans les zones où le taux d’accès est inférieur à 45% », a déclaré la directrice pays de la BAD au terme de la cérémonie de signature.

Selon Phiri, « l’appui de la Banque à ce programme va notamment renforcer et consolider l’impact de ses investissements sur le renforcement de la résilience au changement climatique ainsi que sur la croissance inclusive ».

Le gouvernement rwandais a toujours fait preuve d’un engagement constant à l’égard des réformes sectorielles dans le cadre de sa stratégie nationale pour la transformation économique, conçue pour propulser le Rwanda dans la tranche des pays à revenu intermédiaire d’ici 2035, a-t-elle ajouté.

De son côté, le ministre rwandais de la Finance et de la planification économique a indiqué que ce programme vise à permettre à 1,5 million de personnes d’avoir accès à des services d’approvisionnement en eau améliorés, fiables et durables.

« Le programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement ambitionne d’améliorer la qualité de vie des Rwandais, l’accélération du développement socio-économique et la promotion de la croissance économique », a-t-il ajouté.

Le programme rwandais d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement est cofinancé par la BAD, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds de développement international de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

La BAD représente le principal partenaire de développement du secteur de l’eau et de l’assainissement au Rwanda, qui a enregistré, selon le gouvernement, des réalisations majeures au cours des dernières années.

