La capitale rwandaise Kigali a remporté jeudi le prix « Santé publique » du Wellbeing City Award, le premier concours international récompensant les villes pour leurs politiques urbaines favorables au bien-être de leurs citoyens.

Les vainqueurs de la première édition de ce prix mondial ont été annoncés à Montréal par NewCities, une organisation internationale à but non lucratif qui vise à « établir une norme universelle pour le bien-être urbain en valorisant les efforts des villes qui placent le bien-être et la qualité de vie de leurs résidents au centre de la conception de la planification des politiques urbaines ».

La métropole du pays des mille collines a été sacrée pour ses initiatives favorisant la santé des citoyens, notamment la Journée sans voiture, un événement bimensuel conçu pour encourager un mode de vie sain, et le dépistage rapide des maladies non transmissibles, un service gratuit proposé par les autorités pour améliorer la santé publique, indique NewCities dans un communiqué. Quelque 100 villes de 27 pays avaient été présélectionnées, avant que le jury ne retienne 16 villes pour la finale de ce prix initié par NewCities qui comprend cinq catégories, en l’occurrence « Santé publique », « Economie et opportunités », « Communauté », « Environnement durable » et « Bien-être ».

La capitale rwandaise a été la seule ville africaine figurant parmi les 16 finalistes de la 1-ère édition du Wellbeing City Award. La ville africaine a été en lice pour le prix « Santé publique » avec Göteborg (Suède), Los Angeles (États-Unis) et Vancouver (Canada).

« Nous considérons le bien-être de nos citoyens comme une question primordiale, car le développement de la ville passe indubitablement par une population en bonne santé. Par conséquent, des initiatives telles que la Journée sans voiture encouragent nos citoyens à adopter un mode de vie sain », a déclaré à cette occasion Marie Chantal Rwakazina, Maire de Kigali.

« En tant qu’administration municipale, nous sommes déterminés à mettre en œuvre des politiques et des actions favorisant le bien-être de notre population », a-t-elle ajouté.

Dans la catégorie « Economie et opportunités », le prix est revenu à la ville indienne Pune, alors que la ville américaine Santa Monica s’est adjugée le prix « Communauté ». Les prix « Environnement durable » et « Bien-être » sont revenus respectivement à Lisbonne (Portugal) et à Milan (Italie).

Pour John Rossant, président de NewCities, le Prix Wellbeing City permettra de créer des références et des indicateurs de performance pour le bien-être urbain qui seront applicables à une échelle mondiale et pour des villes de toutes tailles.

« Avec l’amélioration de la qualité de vie en ville comme objectif principal, les villes doivent être jugées sur les activités et investissement qui promeuvent le bien-être. Nous désirons mettre en avant les efforts des villes qui priorisent le bien-être, et c’est pour cela que nous avons créé ce Prix », a-t-il déclaré, cité par le communiqué.

Ce prix annuel a été initié par NewCities en partenariat avec la Fondation Novartis.