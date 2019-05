Une réunion consacrée à l’examen du projet de développement de la station d’Oukaïmeden (province d’Al Haouz) en vue de l’ériger en une destination touristique durable et de renforcer son attractivité auprès des touristes marocains et étrangers, a été tenue au siège de la wilaya de la région de Marrakech-Safi.

Présidée par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, cette réunion a été l’occasion pour exposer la stratégie relative à la promotion de la station d’Oukaïmeden, proposée par un bureau d’études spécialisé que la Société marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT) avait chargé, sous la supervision du ministère, d’élaborer un plan de développement de la station, à même de contribuer au renforcement de son positionnement, d’ouvrir de nouvelles perspectives et de garantir une dynamique et une animation durables tout au long de l’année et non seulement des activités occasionnelles qui se limitent à la période des chutes de neiges qui ne dépasse pas quatre mois. Basée sur une approche intégrée, cette stratégie a concerné tous les axes, notamment la mise à niveau de la zone, l’amélioration des routes et la qualité des prestations et activités qui seront offertes au niveau de la station, outre la manière d’y programmer la réalisation de projets à l’horizon 2030 en vue d’attirer près de 500 000 touristes chaque année.