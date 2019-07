Le Rwanda célèbre ce jeudi le 25e anniversaire du « Jour de la libération » qui marque la fin du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis et le début d’une nouvelle ère de réconciliation, d’union et de développement.

Placée sous le thème « Ensemble nous prospérons », cette fête nationale qui coïncide avec le 4 juillet commémore le jour où les Rwandais se sont engagés dans un long cheminement pour transformer le pays après la défaite du régime génocidaire, chassé par le Front patriotique rwandais (FPR) sous la conduite de Paul Kagame.

L’anniversaire de la libération, qui sera fêté dans tout le pays et parmi la diaspora rwandaise dans le monde entier, marque également la fin d’un deuil national de 100 jours, le temps qu’a duré le génocide entre avril et juillet 1994 faisant près d’un million de morts.

Cette journée sera ponctuée par une série d’activités en liaison avec la mémoire du génocide et l’histoire de la libération du Rwanda, faite d’échanges et réflexions, de programmes de sensibilisation dans tout le pays et d’une cérémonie officielle au stade Amahoro (paix).

« Kwibohora (jour de la libération) est l’occasion de s’arrêter sur les réalisations et les acquis du Rwanda pendant un quart de siècle et de jeter la lumière sur le travail qui doit être accompli par les Rwandais durant les années à venir », a souligné mercredi le président rwandais Paul Kagame dans un discours diffusé sur les antennes de la télévision nationale.

S’adressant aux citoyens rwandais, le chef d’Etat a affirmé qu’il reste beaucoup à faire pour la transformation du pays en relevant « qu’il appartient à chaque citoyen de prendre la mesure de sa responsabilité personnelle en accomplissant son devoir ».

« La libération ne doit pas être perçue simplement comme une parole, mais une action », s’est exclamé Paul kagame, appelant les Rwandais à mener au cours des 25 prochaines années « une lutte de libération continue pour le développement, la sécurité et la prospérité du pays ».

« Nous devons intensifier les actions permettant aux Rwandais de devenir les personnes qu’elles sont censées êtres », a-t-il ajouté.

Comme à l’accoutumé, le président rwandais, accompagné de dignitaires invités, présidera jeudi la cérémonie officielle de commémoration de la journée de la libération au stade Amahoro de la capitale rwandaise.

Plusieurs dirigeants et hauts responsables d’Afrique et d’ailleurs sont attendus à cette fête nationale qui célèbre également l’essor économique du Rwanda, dont Kigali est devenue la vitrine moderne.

Fort des leçons du passé, le Rwanda se présente aujourd’hui, vingt-cinq ans après le génocide, comme une success story en termes de stabilité, de développement et de croissance et un modèle africain en matière de bonne gouvernance, de politiques sociales et de protection de l’environnement.