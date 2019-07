Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a représenté, ce jeudi à Kigali, le Roi Mohammed VI à la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du ‘‘Jour de la Libération’’ du Rwanda. Plusieurs chefs d’Etat, hauts responsables gouvernementaux et dignitaires invités, d’Afrique et d’ailleurs, ont pris part à cette commémoration qui marque la fin du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis et le début d’une nouvelle ère de réconciliation, de l’union et de développement.

La participation du Maroc à la célébration de cet anniversaire, placée sous le thème « Ensemble nous prospérons », s’inscrit dans le cadre de la solidarité du Royaume avec le peuple rwandais et de sa forte volonté de consolider davantage les liens maroco-rwandais. L’anniversaire de la libération, fêté dans tout le pays et parmi la diaspora rwandaise dans le monde entier, marque également la fin d’un deuil national de 100 jours, le temps qu’a duré le génocide entre avril et juillet 1994 faisant près d’un million de morts.