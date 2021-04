La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, ce jeudi, 8 nouvelles lignes depuis Marrakech, Agadir, Fès, Rabat, Essaouira et Tétouan à partir de juillet vers plusieurs destinations populaires en France, Espagne et Allemagne, dans le cadre du programme été 2021 Maroc de Ryanair.

Ainsi, outre la ligne Rabat – Malaga annoncée il y a quelques jours, Ryanair reliera Marrakech à Toulouse et à Saragosse à raison de deux vols hebdomadaires pour chaque ligne. Agadir sera reliée à Bordeaux et à Francfort Hahn, Fès à Malaga. De plus, l’aéroport de Marseille sera également relié à ceux de Tétouan et d’Essaouira par deux vols hebdomadaires.