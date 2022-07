Le vice-Premier ministre et ministre israélien de la Justice, Gideon Saar, a réaffirmé, mercredi à Rabat, le soutien de son pays à la position du Maroc concernant la question du Sahara.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Saar a souligné que cette entrevue a été l’occasion « de réaffirmer le soutien à la position du Maroc sur la question du Sahara », précisant qu’il avait exprimé cette même position lors des autres rencontres qui l’ont réuni avec des responsables gouvernementaux marocains.

Il a, en outre, indiqué que les entretiens bilatéraux s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et Israël, formant le vœu de voir le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, effectuer prochainement une visite en Israël.

Il a également estimé que sa visite de travail au Maroc, marquée par des rencontres avec des responsables gouvernementaux marocains, est « une réussite ».

A noter que le vice-Premier ministre et ministre israélien de la Justice a eu des entretiens avec le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, marqués par la signature d’un protocole d’accord entre les ministères de la Justice du Royaume du Maroc et d’Israël sur le renforcement et l’encouragement de la coopération bilatérale en matière juridique.