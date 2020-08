L’ambassade du Royaume du Maroc à Pretoria a annoncé, ce jeudi, le lancement d’une campagne de communication intitulée ‘‘Entre mythe et réalité : comprendre le différend régional crée autour du Sahara marocain’’. Exercice de sensibilisation dans l’aire du temps, la campagne s’appuie sur une série de capsules vidéo, courtes, ludiques et imagées répertoriant les réponses de l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, aux questions posées par une journaliste sud-africaine, Janice Greaver, sur plusieurs facettes de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a indiqué l’ambassade dans un communiqué. Du volet historique à la réalité politique en passant par la dimension juridique, la question nationale est présentée dans toute la singularité de ses dimensions et dans toute l’authenticité de ses paramètres, ajoute l’ambassade, relevant que ces séquences vidéo se proposent d’apporter un éclairage de fond sur les fondamentaux de la diplomatie du Royaume et les constantes de sa doctrine en matière de politique étrangère. La logique structurelle de cette campagne est de déconstruire d’une manière argumentée les allégations fallacieuses qui entourent ce différend régional et que certaines parties voudraient faire perdurer par ignorance ou par idéologie, poursuit la chancellerie, notant que l’approche pédagogique adoptée le long des 8 capsules vidéo vise à mettre en lumière les faits historiques du dossier, les engagements constructifs du Royaume et les manquements de certaines parties tiers directement concernées par la question du Sahara marocain. Réalisée en langue anglaise, ces séquences vidéo seront largement diffusées sur différentes plateformes digitales et réseaux sociaux en Afrique du sud et au-delà dans la région australe du continent africain.