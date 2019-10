Le Royaume Uni a salué, ce mercredi devant le Conseil de sécurité de l’ONU, les efforts « sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus vers une résolution » de la question du Sahara.



Intervenant à l’issue de l’adoption par le Conseil de sécurité de sa résolution 2494 sur la question du Sahara marocain, le représentant permanent adjoint du Royaume Uni à l’ONU, Jonathan Allen, a appelé l’ensemble des parties « à faire preuve de volonté politique accrue pour parvenir à une solution, notamment en renouvelant leur soutien aux efforts de l’ONU ».



« Tout en prenant note des rôles et responsabilités de l’ensemble des parties, nous soulignons le rôle principal de l’ONU dans la médiation afin de résoudre ce différend », a affirmé Allen, qui a fait part du soutien de son pays au processus onusien et son engagement à aider les parties à parvenir à une solution « politique juste, durable et mutuellement acceptable, sur la base du compromis » conformément aux résolution du Conseil de sécurité.



« Nous soutenons le renouvellement du mandat de la Minurso pour une nouvelle période de douze mois, ce qui apportera la certitude dont nous avons grand besoin », a encore dit le diplomate britannique.

La résolution 2494 du Conseil de sécurité a, en effet, prorogé le mandat de la Minurso pour une année, jusqu’au 31 octobre 2020.