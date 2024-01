Dans une directive, la Cour Royale d’Arabie Saoudite a décidé de bannir le terme « Sahara occidental » et de ne plus afficher de carte du Maroc tronquée dans tous les ministères et services du gouvernement saoudien. La Cour Royale insiste sur le fait que « toutes les parties doivent se conformer à ce que stipule le décret royal précité ».

Rappelons que l’Arabie Saoudite a toujours exprimé son soutien à l’initiative d’autonomie et à l’intégrité territoriale du Maroc.

Cette directive émise par Mohammed Ben Salmane, prince héritier d’Arabie Saoudite, est une nouvelle décision importante qui renforce les liens entre les deux pays.