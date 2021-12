Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de la Justice, Mohammed Younsi a été nommé directeur des ressources humaines et Mme Samia Chakri directrice des Études, de la coopération et de la modernisation, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil. En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts-département de l’agriculture, Said Amiri a été nommé directeur de l’Ecole nationale de l’agriculture de Meknès (ENAM), a ajouté Baitas.