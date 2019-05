Le Roi Mohammed VI a procédé, ce vendredi à Hay Karima à l’arrondissement Tabriquet à Salé, au lancement des travaux de construction du « Centre médical de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité », pour un investissement global de 67 millions de dirhams.

Destiné à renforcer l’offre sanitaire au niveau de la ville de Salé, ce projet solidaire, et à l’instar de ceux inaugurés par le Souverain aux quartiers El Youssoufia à Rabat et Sidi Moumen à Casablanca, respectivement le 11 et 20 mai courant, ceux réalisés à Témara et à l’arrondissement Beni Makada à Tanger et à celui en cours d’achèvement à la ville nouvelle d’Errahma à Casablanca, le futur Centre médical de proximité de Hay Karima fait partie d’un programme mené par la Fondation et visant à soutenir le secteur médical national, à travers notamment le renforcement de l’offre de soins existante, la mise en place d’une filière de soins de proximité accessibles aux populations et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients.

Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base (niveau 1 et 2) et le réseau hospitalier, le Centre médical de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité devra desservir une population de 300 000 habitants, permettant ainsi d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région et d’atténuer la pression exercée sur les établissements hospitaliers existants dans la région, évitant à certaines personnes démunies de longs déplacements qui ne feront qu’alourdir davantage les charges de soins.

Le nouveau Centre, qui sera érigé sur un terrain de 9 000 m2 et qui bénéficie d’une accessibilité améliorée grâce à la ligne 1 du Tram de Rabat-Salé, comportera un pôle des urgences médicales de proximité (salles de déchocage, d’examen, de soins, d’observation et de plâtre), un pôle des consultations spécialisées externes, un pôle médico-technique avec notamment deux salles de chirurgie (une de chirurgie générale et une autre dédiée à la césarienne), et un pôle de santé Mère-Enfant abritant une unité technique d’accouchement (4 salles de naissance) et des salles d’examen, d’échographie et de soins de nouveaux nés.

Il disposera aussi d’une unité des soins de santé primaires (salles de consultations, de soins, de vaccination et de la Santé maternelle et infantile / Planning familial), une unité de rééducation orthopédique, une unité de soins bucco-dentaires, une unité d’imagerie médicale, un laboratoire d’analyses médicales, une unité de stérilisation et une autre d’hospitalisation (14 chambres doubles), une pharmacie et une morgue.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé, le Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 24 mois, vient conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.