Près de 10 000 citoyens dont 42% installés dans plus de 37 pays à l’étranger ont bénéficié en 2018 du service du guichet électronique de demande des documents administratifs « Watiqa », a indiqué Fouad Zaidi, directeur du pôle Poste Digitale, au groupe Barid Al-Maghrib, l’unique prestataire de service de certification électronique agréé par l’Etat.

Aujourd’hui, Watiqa est généralisé à plus de 200 communes, a-t-il fait savoir dans un entretien publié vendredi par l’hebdomadaire « La Vie éco », ajoutant que le groupe Barid Al Maghrib travaille en collaboration avec la Direction générale des collectivités locales et l’Agence du développement digital, à généraliser ce service à l’ensemble des communes à l’horizon 2020.

Il a par ailleurs indiqué qu’à ce jour, plus de 30.000 certificats électroniques commercialisés sous le marque Barid eSign, une solution technologique pour la dématérialisation des échanges, ont été délivrés par le portail Watiqa en vue d’équiper les donneurs d’ordres publics et privés et partenaires, notant qu’ils effectuent des milliers de transactions par jour, soit en authentification forte auprès des plateformes digitales ou bien en signature électronique.

Zaidi a en outre affirmé que le groupe Barid Al Maghrib accompagne l’Etat dans sa politique de modernisation de l’économie via une meilleure inclusion sociale, financière et digitale à travers une plateforme collaborative ouverte à l’ensemble des acteurs pour assurer le processus de gestion du cycle de vie du statut de l’entrepreneur depuis l’inscription jusqu’à la radication.

Il a dans ce sens relevé que grâce à cette plateforme, plus de 100.000 auto-entrepreneurs ont reçu leur identifiant fiscal commun durant les cinq premiers mois de 2019. A rappeler que Watiqa a été lancé en 2012 en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et celui de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique.