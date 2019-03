Samsung a choisi le producteur marocain RedOne comme Brand Ambassador, indique un communique de Samsung Maroc.

RedOne a indiqué que sa décision de rejoindre Samsung Maroc repose sur un partage des valeurs avec la marque, précisant que « Samsung est une marque qui reflète les valeurs qui me sont chères et son slogan, « Do What You Can’t », est une phrase que j’aurais dit pensée pour moi, car cela résume un peu ma vie ».

« Je suis ravi d’être aux côtés de Samsung et ses équipes qui ne cessent d’innover. L’innovation à mon sens reste le secret de toute réussite, c’est précisément ce qui rend l’impossible possible » a-t-il estimé.

IM