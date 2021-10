Sanaa Tazi a été nommée le 20 octobre courant Directrice Générale de Maroc Numeric Cluster (MNC), indique ce dernier dans un communiqué.

Ayant un parcours riche et diversifié, Sanaa Tazi gérait la communication, l’événementiel ainsi que les relations publiques des technoparks au niveau national (MITC). Elle a également exercé en tant que directrice communication et partenariats à la Chambre de commerce britannique au Maroc (BritCham) et en tant que représentante de la Chambre de commerce brésilienne au Maroc.

« Grâce à cette expérience acquise au niveau international avec un volet d’étude et de conseil accru pour les porteurs de projets étrangers, c’est donc tout naturellement qu’elle a voulu mettre ces best-practices à profit au niveau de l’accompagnement des porteurs de projet marocains », souligne MNC.

Avec une excellente connaissance de l’écosystème IT au Maroc, une solide expérience en matière de communication et de développement de partenariats et un large réseau de contacts à l’international qu’elle mettra à profit, Sanaa Tazi imprimera une nouvelle dynamique à MNC afin de développer davantage son réseau de membres et partenaires et conforter sa position d’acteur majeur de l’écosystème IT au Maroc, poursuit-on.

Association à gouvernance mixte publique-privée, MNC a pour mission principale l’accompagnement des acteurs de l’écosystème d’innovation digitale, l’émergence de projets innovants à forte valeur ajoutée et à impact social.